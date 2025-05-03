В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

Перебои с электроснабжением на станциях метро "Ази Асланов" и "Халглар Достлугу" полностью устранены, подача электроэнергии восстановлена.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечено, что дизель-генераторы метрополитена снова переведены в резервный режим.

"Станции Бакинского метрополитена продолжают функционировать в нормальном рабочем режиме", - говорится в сообщении.

15:30

Сегодня в Бакинском метрополитене зафиксированы перебои в подаче электроэнергии на участке, ведущем к станциям «Ази Асланов» и «Халглар достлугу».

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», причиной стали ограничения в поступлении энергии по линиям высокого напряжения от городской сети, входящей в структуру Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON).

Для обеспечения бесперебойного движения поездов в срочном порядке были подключены дизель-генераторы, позволяющие сохранить функционирование линии. Тем не менее, на ряде участков зафиксированы незначительные задержки в движении поездов.

Станции метро продолжают работу в штатном режиме. Руководство метрополитена призвало пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила безопасности.