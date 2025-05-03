 В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:25 - Сегодня
В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

Перебои с электроснабжением на станциях метро "Ази Асланов" и "Халглар Достлугу" полностью устранены, подача электроэнергии восстановлена.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечено, что дизель-генераторы метрополитена снова переведены в резервный режим.

"Станции Бакинского метрополитена продолжают функционировать в нормальном рабочем режиме", - говорится в сообщении.

15:30

Сегодня в Бакинском метрополитене зафиксированы перебои в подаче электроэнергии на участке, ведущем к станциям «Ази Асланов» и «Халглар достлугу».

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», причиной стали ограничения в поступлении энергии по линиям высокого напряжения от городской сети, входящей в структуру Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON).

Для обеспечения бесперебойного движения поездов в срочном порядке были подключены дизель-генераторы, позволяющие сохранить функционирование линии. Тем не менее, на ряде участков зафиксированы незначительные задержки в движении поездов.

Станции метро продолжают работу в штатном режиме. Руководство метрополитена призвало пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила безопасности.

Поделиться:
1316

Актуально

Xроника

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Общество

В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

В мире

МИД Турции: Утверждения о разрешении использовать наше воздушное пространство ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Нахчыван - ФОТО

Общество

В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

Жестокое убийство в Баку: мужчина зарезал отца в ходе ссоры

В Баку частично восстановлена подача электроэнергии в Хатаинском районе - ОБНОВЛЕНО

Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Нахчыван - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Лейла и Арзу Алиевы посетили Фонд тюркской культуры и наследия - ФОТО

Исполняется 102 год со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Стало известно, почему пропавшие в Баку девочки сбежали из дома - ВИДЕО

Последние новости

В Лефкоше состоялась встреча министра нацообороны Турции и замминистра обороны Азербайджана

Сегодня, 19:05

Стала известна причина госпитализации Вучича - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:55

Президенты Турции и ТРСК открыли в Лефкоше комплекс «Республика»

Сегодня, 18:40

Определились очередные призеры Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО

Сегодня, 18:30

В бакинском метро полностью восстановлена подача электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:25

Трамп встретится с главами государств Персидского залива

Сегодня, 18:10

Владимир Путин: Граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто приближал победу над нацистскими захватчиками

Сегодня, 18:00

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 17:50

Премьер-министр Йемена подал в отставку

Сегодня, 17:40

МИД Турции: Утверждения о разрешении использовать наше воздушное пространство для самолета Нетаньяху являются ложными

Сегодня, 17:20

Песков: Лондон не может быть посредником в урегулировании по Украине

Сегодня, 17:00

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Сегодня, 16:35

Жестокое убийство в Баку: мужчина зарезал отца в ходе ссоры

Сегодня, 16:25

В Баку частично восстановлена подача электроэнергии в Хатаинском районе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:20

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира

Сегодня, 16:10

Лейла Алиева и Арзу Алиева совершили поездку в Нахчыван - ФОТО

Сегодня, 15:55

Зеленский призвал США отменить визы депутатам Рады

Сегодня, 15:40

В Баку проходит Международный фестиваль ковра - ФОТО

Сегодня, 15:25

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

Сегодня, 15:20

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

Сегодня, 15:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50