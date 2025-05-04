Определились победители Бакинского марафона 2025 - ОБНОВЛЕНО

Определились победители Бакинского марафона 2025, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, победителем мужского забега в марафоне, проходившем под девизом "Победи ветер!", стал Атач Сезгин из Турции.

Вторым финишную черту пересёк россиянин Виталий Шафар. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович.

Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

Победители будут награждены денежными призами и медалями.

10:10

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит "Бакинский марафон - 2025".

К соревнованию под лозунгом "Победи ветер" присоединилось около 28 000 человек.

Как сообщает Oxu.Az, в марафоне, который проводится уже в восьмой раз, принимают участие известные политические и общественные деятели, а также представители интеллигенции.

В общей сложности зарегистрировано более 200 официальных и почетных участников. Наряду с гражданами Азербайджана, в забеге участвуют иностранцы, проживающие и работающие в стране, а также гости из Германии, США, Австралии, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран.

В мероприятии также принимают участие лица с ограниченными возможностями и дети с синдромом Дауна.

С 2016 года "Бакинский марафон" проводится с целью популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Старт забега дан в 10:00. Уже с 07:00 на площади Государственного флага царит атмосфера соревнования. В специальной зоне для участников организованы занятия йогой, разминка, а в фан-зоне - выступления диджеев, различные развлечения и интерактивные игры.

Маршрут марафона протяженностью 21 км пролегает от площади Государственного флага по Приморскому бульвару и центральным улицам и проспектам столицы. По ходу движения организованы дополнительные развлекательные зоны.