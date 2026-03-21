В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

В связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая состоится в Баку, с целью совершенствования дорожной инфраструктуры в столице с 08:00 23 марта до 22:00 30 марта будут 2026-го года проводиться текущие ремонтные работы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что работы запланированы с учётом относительно снижения транспортного потока в праздничные дни. В связи с ремонтом движение не будет остановлено, ограничения будут применяться только по полосам, где ведутся работы.

Агентство проведёт ремонтные работы в общей сложности по 42 адресам. Общая площадь ремонтируемых улиц составит 151 849 кв. м.

Список улиц и дорог, где будут проводиться работы:

проспект Гейдара Алиева (от моста «Ramstore» до моста Международного аэропорта Гейдара Алиева)

проспект 8 Ноября (от улицы Юсифа Сафарова до Военного лицея имени Дж. Нахчыванского)

проспект Зии Буниятова (от станции метро «20 Января» до узла «Кёроглу»)

проспект Бабека (от моста «Ramstore» до улицы Лютфи Заде)

проспект Иншаатчылар (от улицы Измир до проспекта Гусейна Джавида)

Тбилисский проспект (от улицы Аббасгулу ага Бакиханова до станции метро «20 Января»)

проспект Наримана Нариманова

дорога к Площади государственного флага (от площади «Азнефть» до улицы Ахеда Ягубова)

проспект Гусейна Джавида (от улицы Абдуррагима бека Хагвердиева до улицы Микаила Мушфига)

улица Аббаса Мирзы Шарифзаде (от проспекта Матбуат до улицы Музаффара Гасанова)

улица Измир

улица Кёроглу Рагимова (от улицы Табриз до улицы Гасана Алиева)

улица Фатали хана Хойского (от станции метро «Гянджлик» до улицы Алияр Алиева)

дорога к Деревне атлетов (от проспекта Гейдара Алиева до улицы Халила Рзы Улутюрка)

Сальянское шоссе (от мечети «Бибиэйбат» до Бакинской окружной дороги)

Баку, окружная автомобильная дорога I

Зыхское шоссе (бетонная дорога)

улица Аббасгулу ага Бакиханова (от улицы Измир до улицы Джафара Джаббарлы)

улица Рашида Бейбутова (от проспекта Нефтяников до улицы Аббасгулу ага Бакиханова)

улица Юсифа Сафарова

улица Узеира Гаджибейли

улица Зарифы Алиевой

улица Мехди Гусейна (от улицы братьев Джафаровых до улицы Шейха Шамиля)

улица Шейха Шамиля (от улицы Истиглалият до улицы Мехди Гусейна)

улица Вагифа (от станции метро «Гянджлик» до улицы Самеда Вургуна)

улица Самеда Вургуна (от улицы Юсифа Везира Чеменземинли до проспекта Нефтяников)

автомобильная дорога Пиршагы–Бильгях (в рамках проекта строительства приёмного канализационного коллектора по бассейну Пиршагы)

улица Табриз (от улицы Алияр Алиева до улицы Джафара Джаббарлы)

шоссе Бибиэйбат

улица Азера Мамедова (пересечение с улицей Мехди Аббасова и проспектом Кара Караева)

посёлок Ени Гюнешли, улица Илгара Мусаева

посёлок Мардакян, улица Сергея Есенина

посёлок Бина, улица Вагифа Мирзаева

посёлок Бина, улица Хиджрана Гасилова

участок от перекрёстка Гала до дороги Зых–Международный аэропорт Гейдара Алиева

дорога от трассы Гала–Пираллахы к посёлку Зиря

посёлок Пираллахы, улица Сулеймана Багирова

дорога Новханы–Пиршагы

дорога Хырдаланская развязка–Бинагади

дорога Балаханы–Бинагади

дорога Бинагади–Новханы

дорога Локбатан–Гюздек (1–9-й км)

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении в зонах ремонта, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.