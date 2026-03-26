Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:43 - Сегодня
Министр: причиной взрыва на турецком нефтяном танкере стало внешнее вмешательство - ОБНОВЛЕНО

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу подтвердил атаку на турецкий танкер Altura у берегов страны в Черном море.

В эфире телеканала 24TV он отметил, что предполагается нападение с использованием безэкипажного катера.

"Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией", - сказал он.

Танкер, принадлежащий стамбульской компании Pergamon Shipping, перевозил 140 тыс. тонн нефти из России.

10:05

Турецкий нефтяной танкер Altura предположительно подвергся атаке беспилотника в Черном море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в 15 милях (24,14 км) от Босфорского пролива.

По данным издания, в результате атаки повреждены некоторые части судна, экипаж из 27 человек не пострадал.

Сообщается, что танкер был погружен 1 млн баррелей нефти (140 тыс. тонн).

Официальных комментариев по факту инцидента пока не поступало.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

