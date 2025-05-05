Микаил Джаббаров провел встречу с представителями компании «Carlsberg Group» - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с представителями компании «Carlsberg Group».

На встрече были отмечены меры государственной поддержки по стимулированию производства конкурентоспособной ненефтяной продукции в Азербайджане, созданию новых импортозамещающих производств, расширению экспортных возможностей. Обсуждены успешная деятельность «Carlsberg Group» в нашей стране, поддержка инвестиций, увеличение местного производства, достигнутые результаты и потенциальные будущие шаги.

В рамках встречи между Министерством экономики и «Carlsberg Azerbaijan» подписан Меморандум о взаимопонимании на 2025-2030 годы. Реализация документа будет способствовать локализации сырья и упаковочных материалов, обеспечению полностью местного производства и защите окружающей среды.