В Баку арестован таксист, скрывавший пропавших девочек

В Сабунчинском районе Баку арестован водитель такси Рамиз Умудов, в доме которого были обнаружены пропавшие ранее несовершеннолетние девочки.

Как сообщает Teleqraf, мужчине были предъявлены обвинения по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего при исполнении обязанностей по охране общественного порядка) Кодекса об административных проступках.

Материалы дела были переданы в Сабунчинский районный суд. На судебном заседании под председательством судьи Теймура Гасанова Рамиз Умудов был признан виновным по обоим обвинениям. В результате он был приговорён к 10 суткам административного ареста.

Напомним, 16 апреля около 20:00 двоюродные сёстры Айгюн Гусейнова (2008 г.р.) и Рейхан Гусейнова (2007 г.р.) ушли из дома и не вернулись. Девочки были найдены 26 апреля в доме таксиста в бакинском поселке Маштага. Несмотря на то, что мужчина был осведомлен о проводимых поисках, он умышленно не сообщал в полицию о местонахождении девочек. По этой причине Р.Умудов был задержан сотрудниками Сабунчинского РУП и привлечен к ответственности.

Расследование взято под контроль Министерством внутренних дел.