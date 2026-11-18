Возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация Азербайджана 18 ноября прибыла в Туркменистан с рабочим визитом для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и в 61-м пленарном заседании МПА СНГ.

Информацию об этом распространил отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Туркменбаши спикера Милли Меджлиса встречали председатель Комитета по науке, образованию, культуре и молодежной политике Меджлиса Туркменистана Байрамгёзел Мурадова, Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзялов, полномочный представитель Милли Меджлиса при МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.