Искусственный интеллект существенно повышает скорость, масштабы и сложность как наступательных, так и оборонительных операций в киберпространстве.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.

По его словам, ИИ меняет ситуацию не только в сфере кибербезопасности, но и в вопросах национальной безопасности, на поле боя и в торговле.

Клейтон также отметил, что технологии ИИ ежедневно меняют подходы к ведению бизнеса, военным действиям и борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.