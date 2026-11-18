Нацразведка США сообщила о резком увеличении масштабов киберопераций с ИИ
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Искусственный интеллект существенно повышает скорость, масштабы и сложность как наступательных, так и оборонительных операций в киберпространстве.
Об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.
По его словам, ИИ меняет ситуацию не только в сфере кибербезопасности, но и в вопросах национальной безопасности, на поле боя и в торговле.
Клейтон также отметил, что технологии ИИ ежедневно меняют подходы к ведению бизнеса, военным действиям и борьбе с терроризмом. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.
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