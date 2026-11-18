Аукционный дом Julien’s Auctions открыл онлайн-торги коллекцией из 398 лотов, связанных с американским певцом Майклом Джексоном.

Об этом сообщается на официальном сайте Julien’s Auctions.

Среди представленных предметов - знаменитая красно-чёрная куртка из клипа Thriller, белая перчатка, украшенная кристаллами, сценические костюмы, обувь и личные вещи артиста.

Предварительная оценка белой перчатки, в которой Джексон выступал на шоу Motown 25 в 1983 году, составляет 600–800 тыс. долларов. Туфли, в которых певец впервые исполнил знаменитую «лунную походку», оцениваются в 60–80 тыс. долларов, а обувь из клипа Thriller — в 30–50 тыс. долларов.

Особое внимание привлекает красно-чёрная куртка из Thriller. В 2011 году её продали за 1,8 млн долларов. Теперь представители аукционного дома рассчитывают, что её стоимость может превысить 10 млн долларов.

Онлайн-торги стартовали 9 ноября. Публичная выставка предметов пройдёт в Абу-Даби с 29 ноября по 5 декабря, а основные торги состоятся 7–8 декабря.



