Парламент Эстонии в первом чтении поддержал законопроект, предлагающий правительству закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

Об этом сообщает гостелерадио ERR.

За инициативу проголосовали 37 депутатов, двое выступили против. Всего в голосовании приняли участие 39 парламентариев, еще 36 не голосовали.

Аналогичные законопроекты вносились на рассмотрение парламента весной и осенью прошлого года, однако тогда их не удалось принять.