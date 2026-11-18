В Баку 17-летний Ровшан Аскеров получил ножевые ранения. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл вечером в посёлке Бина Хазарского района. Пострадавшего, 2009 года рождения, госпитализировали с колото-резаными ранами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого Н. Довлетова, 2010 года рождения.

По факту проводится расследование.