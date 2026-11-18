В Баку 17-летний юноша получил ножевые ранения, задержан подозреваемый
В Баку 17-летний Ровшан Аскеров получил ножевые ранения. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель.
Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл вечером в посёлке Бина Хазарского района. Пострадавшего, 2009 года рождения, госпитализировали с колото-резаными ранами.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого Н. Довлетова, 2010 года рождения.
По факту проводится расследование.
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