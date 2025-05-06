Moody’s повысило кредитный рейтинг АЖД

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный корпоративный семейный рейтинг (CFR) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с B1 до Ba3.

Положительные изменения в деятельности АЖД за 2024 год в сфере пассажирских перевозок, безопасности и устойчивого развития сыграли ключевую роль в присвоении агентством Moody’s кредитного рейтинга.

В отчете Moody’s отмечен стабильный рост доходов АЖД по годам, улучшение финансовых и экономических показателей, увеличение объемов грузоперевозок и, в особенности, наличие у самой страны и ее железнодорожного сектора целей по увеличению грузоперевозок в транзитном режиме. Кроме того, подчеркнуто особое значение АЖД в социально-экономическом развитии страны. Также отмечено многократное улучшение финансовых коэффициентов АЖД на фоне роста доходов в 2024–2025 годах.

В качестве других важных причин повышения рейтинга указаны значительное снижение долга АЖД, положительная тенденция в финансовых показателях в связи с улучшением кредитных показателей и кредитного профиля, а также создание прочной основы для устойчивого развития компании.

В отчете среди основных моментов отмечены проведение АЖД серьезных преобразований для укрепления конкурентоспособности и достижения потенциального развития, осуществление через инвестиционные программы процесса обновления как инфраструктуры, так и подвижного состава, завершение проекта модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс и увеличение пропускной способности с 1 млн тонн до 5 млн тонн в год.

В отчете говорится, что улучшение финансовых показателей и показателей ликвидности создаст новые возможности для дальнейшего роста доходов АЖД за счет новых инвестиционных проектов и обеспечения устойчивого развития. Улучшение показателей ликвидности создает уверенность в отсутствии каких-либо трудностей при исполнении финансовых обязательств АЖД.

Повышение рейтинга повышает финансовую надежность АЖД и отражает стабильную доходность. Это позволяет банкам и инвесторам предоставлять компании кредиты по более низким процентным ставкам.

Повышенный рейтинг также является позитивным сигналом для поставщиков и бизнес-клиентов в плане финансовой стабильности и платежеспособности. Это может проложить путь к более выгодным условиям сотрудничества.

Кроме того, высокий кредитный рейтинг способствует более эффективному осуществлению операций АЖД, а также укрепляет общественную репутацию и международный имидж АЖД. Это позволяет компании активнее участвовать в международных проектах и сотрудничестве, а также налаживать стратегические партнерства.

Расширение финансовых возможностей АЖД благодаря повышению кредитного рейтинга, улучшение операционной эффективности и укрепление международного авторитета в целом будут способствовать укреплению позиций Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра.