В Гяндже автомобиль врезался в электрический столб

В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки BMW.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, водитель BMW потерял управление и врезался в электрический столб на обочине дороги, в результате чего в одном из домов общей площадью 140 кв.м. возник пожар.

Вследствие пожара сгорели потолок одной из комнат, легковоспламеняющиеся конструкции кровли на площади 10 кв.м, телевизор и кондиционер. Остальная часть дома и автомобиль были защищены от огня.

Пожар был ликвидирован подразделениями Государственной службы пожарной охраны.