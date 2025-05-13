30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan и 18-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» - Caspian Agro

Сегодня в Баку Экспо Центре начали свою работу крупнейшие в Каспийском регионе международные выставки в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, ставшие национальным брендом — 18-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» - Caspian Agro и 30-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» - InterFood Azerbaijan. Выставки продлятся до 16 мая.

Caspian Agro и InterFood Azerbaijan являются важнейшими событиями года, объединяющими всех участников, работающих в соответствующих отраслях. За прошедшие годы выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, будучи надежным и признанным национальным брендом, заняли достойное место в глобальном выставочном календаре, войдя в число ведущих международных мероприятий мира.

О важности выставок для страны свидетельствует посещение этих мероприятий главой государства. На протяжении многих лет Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев посещает выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, знакомится с участниками и экспозициями в Баку Экспо Центре.

Выставки проводятся при организационной поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Активную поддержку выставкам Caspian Agro и InterFood Azerbaijan оказывают Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK), Азербайджанская ассоциация промышленников продуктов питания и напитков (AQİSA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Азербайджанская ассоциация организаторов выставок (ASTA).

В этом году выставка InterFood Azerbaijan отмечает свое 30-летие. За 30 лет выставка, ставшая эффективной бизнес-платформой, приняла более 3000 компаний и лидеров отрасли из около 50 стран, а также свыше 150 000 посетителей. Новые технологии и инновационные решения, представленные на выставке, создают благоприятные возможности для развития пищевой промышленности и расширения деловых связей. Выставка InterFood Azerbaijan затрагивает ключевые аспекты продовольственной безопасности и играет важную роль в ее формировании и укреплении.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики традиционно принимает участие в выставках со своим стендом. В 2025 году ключевая тема участия ведомства — внедрение искусственного интеллекта в аграрную сферу. В соответствии с поручением руководства страны внедрение искусственного интеллекта в сельское хозяйство определено в качестве приоритетного направления. В рамках выставки Caspian Agro министерство представит участникам ряд проектов, направленных на развитие цифровых технологий в отрасли. Одна из ключевых тем - необходимость выстраивания прочной связи между студентами, обучающимися по направлениям искусственного интеллекта в азербайджанских университетах, и крупными агропарками страны. В рамках выставки Caspian Agro в числе основных целей и задач— создание синергии между студентами и крупными агропарками, а также непосредственное содействие внедрению искусственного интеллекта в сельское хозяйство. В этом направлении на выставке будут предприняты конкретные шаги.

Кроме того, представители Министерства сельского хозяйства будут доступны на стенде, где проведут живой диалог с посетителями. Фермеры и специалисты аграрной сферы смогут напрямую обратиться со своими вопросами, поделиться предложениями и получить консультации по интересующим их темам.

В выставках InterFood Azerbaijan и Caspian Agro принимают участие 450 компаний из 31 страны. Таким образом, выставки охватят все павильоны и открытую площадку Баку Экспо Центра.

Учитывая пожелания участников и посетителей, в этом году выставки будут проводиться четыре дня. Организаторы надеются, что это создаст дополнительные возможности для взаимодействия участников и посетителей выставки.

География выставок охватывает такие страны, как Азербайджан, Германия, США, Беларусь, Бельгия, ОАЭ, Китай, Южная Корея, Палестина, Финляндия, Грузия, Индия, Иордания, Иран, Испания, Израиль, Швеция, Италия, Канада, Латвия, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россия, Сербия, Шри-Ланка, Турция, Туркменистан и Греция. Национальными павильонами представлены Германия, Беларусь, Южная Корея, Грузия, Италия, Нидерланды, Шри-Ланка и впервые Египет.

Выставки также посетят международные делегации во главе с министрами ряда зарубежных стран.

На выставках представлены ведущие компании, лидеры индустрий, среди которых Azersun, Beta, Futura, Гянджинский автомобильный завод, John Deer, Kronen, Landini, Lindsay, Lovol, Metak, «Мироторг», New Holland, Solis, Valley и другие.

Структуры, поддерживающие выставку, также активно участвуют в мероприятиях. В этом году такие организации, как KOBİA, AZPROMO, AQİSA, участвуют в выставках со своими стендами. Кроме того, в текущих выставках Нахчыванская Автономная Республика представлена единым стендом.

Постоянный участник выставок — компания Prior Leasing - выступает спонсором регистрации на выставке Caspian Agro.

Будучи крупнейшей сельскохозяйственной выставкой региона, Caspian Agro охватывает такие области, как сельскохозяйственная техника, объекты и оборудование, системы орошения, упаковка, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство, выращивание фруктов и овощей, цветоводство, переработка отходов, логистика, электронное сельское хозяйство. Выставка вновь собирает ведущих участников сельскохозяйственной отрасли, местных и зарубежных экспертов, включая импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также фермеров, создавая уникальные возможности для обмена опытом, знаниями и инновациями.

Выставка также включает раздел Smart Agro, где представлены решения в сфере искусственного интеллекта, «умных сел», стартапов, IT-услуг, робототехники, беспилотных летательных аппаратов и green agro.

На выставке InterFood Azerbaijan демонстрируется продукция и услуги по таким направлениям, как пищевая промышленность, напитки, кондитерские изделия, молочная продукция, хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, упаковка, пищевые технологии, а также халяльная продукция и другие разделы.

Выставки играют важную роль в продвижении бренда Made in Azerbaijan. Как и в прошлом году, на выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan участники вновь представят свою продукцию под этим брендом.

В рамках выставок Caspian Agro и InterFood Azerbaijan будет представлена насыщенная деловая программа и организованы интересные мероприятия.

В презентационной зоне выставки при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики пройдет 2-й Международный форум аграрных инноваций, в рамках которого состоятся обсуждения по таким важным темам, как модель агропарков в современных аграрных подходах, применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, перспективы развития системы аграрного страхования, устойчивые продовольственные системы, обмен опытом в области сельского хозяйства и пищевых наук, инновационное сельское хозяйство, роль женщин в аграрной сфере, и другим актуальным вопросам. Ожидается участие международных гостей, включая министров ряда стран.

Ежегодно организаторы проводят туры на выставку для фермеров, прибывающих из различных регионов Азербайджана, а также из Нахчыванской Автономной Республики. В 2025 году впервые фермеры, работающие на освобожденных территориях, также примут участие в турах на выставки. В рамках выставок фермеры смогут ознакомиться с последними промышленными инновациями и международным опытом. В выставках участвуют фермеры из 56 районов, таких как Абшерон, Агджабеди, Агдам, Агсу, Агстафа, Агдаш, Астара, Балакен, Барда, Бейляган, Билясувар, Джебраил, Джалилабад, Дашкесан, Физули, Геранбой, Гёйчай, Гёйгёль, Гаджигабул, Имишли, Исмаиллы, Кюрдамир, Лачин, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Нефтчала, Огуз, Гах, Газах, Габала, Гобустан, Губа, Губадлы, Гусар, Саатлы, Сабирабад, Шабран, Шамаха, Самух, Шеки, Сальян, Шамкир, Сиязан, Шуша, Тертер, Товуз, Уджар, Хачмаз, Хызы, Ходжавенд, Ярдымлы, Евлах, Загатала, Зангилан, Зардаб. Проведение туров фермеров на выставку способствует обмену опытом, что, в свою очередь, ведет к повышению качества производства и улучшению условий жизни в сельской местности.

На протяжении многих лет Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) активно поддерживает выставки, организуя стенды для участия малых и средних предпринимателей в мероприятиях. Это сотрудничество является очень плодотворным: ежегодно эти компании принимают участие в выставках, знакомятся с новинками рынка, устанавливают контакты с ведущими лидерами отрасли и, соответственно, развиваются.

Вот уже на протяжении многих лет выставка InterFood Azerbaijan принимает на своей площадке традиционный Международный кулинарный чемпионат «Золотой Шах-2025», организатором которого является Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана. Это - лицензированное мероприятие, проводимое в соответствии с международными нормами и правилами Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (Worldchefs).

С 2024 года чемпионат «Золотой Шах» получил статус Континентального чемпионата Worldchefs и право на принятие международных команд. В чемпионате участвует 8 команд, представляющих Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Россию, Сингапур, Турцию и Узбекистан. Также в чемпионате принимают участие более 30 местных команд, а свыше 300 поваров будут соревноваться как индивидуальные участники в более чем 10 категориях. Судейская коллегия чемпионата состоит из лицензированных шеф-поваров-судей Всемирной организации кулинарных сообществ из 16 стран.

В целях укрепления многолетнего сотрудничества в апреле текущего года в рамках выставки InterFood Azerbaijan был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией Caspian Event Organisers и Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана. В соответствии с данным соглашением, сотрудничество между выставкой InterFood Azerbaijan и Международным кулинарным чемпионатом «Золотой Шах» продлено на 3 года.

В то же время было достигнуто соглашение между Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана и компанией Caspian Event Organisers по корпоративной социальной ответственности. Так, по инициативе компании Caspian Event Organisers двое талантливых и увлеченных кулинарией молодых людей из благотворительного общества Damla примут участие в курсах, организуемых Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана. В течение шести месяцев они будут обучаться кулинарному мастерству у известных шеф-поваров, работающих в Баку, пройдут практику под их руководством, а по завершении обучения получат соответствующий сертификат.

Юбилейная программа InterFood Azerbaijan также включает организацию экспозиции рисунков, созданных детьми инклюзивного общества Ümid var. Эти работы украсят вечерний прием, в ходе которого состоится благотворительный аукцион представленных произведений.

Этот и другие проекты станут частью юбилейной программы выставки InterFood Azerbaijan.

В рамках выставок состоятся традиционные двусторонние деловые встречи (B2B и B2G), во время которых представители местных и иностранных компаний смогут в очном формате обсудить пути сотрудничества и перспективы будущего партнерства. Кроме того, на этих встречах представители частных компаний получат возможность встретиться с представителями государственных структур.

Также на выставке состоится серия семинаров и презентаций от компаний-участниц. Так, в Национальном павильоне Германии пройдет презентация продукции немецких компаний.

На выставках в этом году будет организована «интервью зона», где будут проводиться интервью с представителями государственных структур, оказывающих поддержку выставкам, а также с компаниями-участниками.

Выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, являясь одними из важнейших платформ в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, предоставляют уникальную возможность наладить прямые контакты с основными производителями и дистрибьюторами региона. Компании получают шанс продемонстрировать свои продукты и услуги потенциальным клиентам и партнерам, а посетители могут ознакомиться с новейшими технологиями и тенденциями в соответствующих отраслях.

Выставки, поддерживая развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности Азербайджана, способствуют увеличению экспортного потенциала страны и привлечению иностранных инвестиций. Одновременно они играют роль благоприятной платформы для обеспечения продовольственной безопасности и внедрения инновационных решений. Также специалисты в соответствующих областях, которые не имели возможности встретиться в течение года, получают возможность собраться на выставках для проведения продуктивных обсуждений и налаживания сотрудничества.

Учитывая объемы выставок, а также насыщенную программу мероприятий, проводимых в рамках выставок, Caspian Agro и InterFood Azerbaijan начиная с 2026 года будут проходить под новым брендом - AgriWeek. Организаторы надеются, что это придаст новый импульс и создаст для участников и посетителей более широкие возможности для нетворкинга, межсекторного сотрудничества и эффективного бизнес-диалога.

Организаторами выставок Caspian Agro и InterFood Азербайджан являются компания Caspian Event Organisers и ее партнеры - Caspian Event Management и ICA Events.

Подробная информация о выставках доступна на официальных интернет-страницах www.caspianagro.az и www.interfood.az.