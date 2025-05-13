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ЕБРР огласил экономические перспективы для Азербайджана на 2025-2026 годы

First News Media09:55 - Сегодня
ЕБРР огласил экономические перспективы для Азербайджана на 2025-2026 годы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3% в 2025 году и 2,5% в 2026 году.

Об этом говорится в майском выпуске отчета ЕБРР “Региональные экономические перспективы”. Прогнозы остались на уровне февральских оценок. Основными драйверами роста и в этом году останутся развитие ненефтяного сектора и продолжение государственных инвестиций. Однако банк подчеркивает высокую чувствительность экономики к колебаниям цен на нефть и газ, снижению внешнего спроса, неопределенности в торговой политике и возможным срывам в региональных процессах нормализации.

Согласно отчету, в 2024 году рост экономики Азербайджана ускорился благодаря активному развитию ненефтяных секторов и масштабным государственным инвестициям. Реальный ВВП вырос на 4,1% по сравнению с 1,4% в 2023 году. Рост в ненефтяной части экономики составил 6,2% против 3,7% годом ранее, что было обусловлено оживлением в строительстве, ИКТ, транспорте и туризме.

По оценке ЕБРР, экономическую активность поддерживал рост реальных доходов населения и масштабные инвестиции в инфраструктуру. С марта 2024 года также возобновился рост нефтегазового сектора на фоне увеличения добычи газа для поставок в Европу.

"Тем не менее, в I квартале 2025 года темпы роста реального ВВП замедлились до 0,3% в годовом выражении (против 4% годом ранее), что связано с сокращением добычи нефти и газа, несмотря на устойчивый рост ненефтяного сектора.

Инфляция в этот период оставалась в рамках целевого коридора Центрального банка Азербайджана (4% ±2%). В апреле 2024 года годовая инфляция опустилась до 0% - самого низкого уровня за более чем девять лет. В марте 2025 года она ускорилась до 5,9%, в основном из-за подорожания продуктов питания и услуг", - подчеркивает ЕБРР.

Центральный банк Азербайджана в ответ на ослабление инфляционного давления в конце 2023 года снизил ключевую ставку на 175 базисных пунктов - с 9% в ноябре 2023 года до 7,25% в мае 2024 года и сохранил ее на этом уровне. В условиях быстрого роста кредитования (более 20% в 2024 году) ЦБА ввел контрциклический буфер капитала в размере 0,5%, который начал применяться с марта 2025 года.

В целом, в регионе Восточной Европы и Кавказа экономический рост замедлился с 4,5% в 2023 году до 3,9% в 2024 году, так как эффект от опосредованной торговли, а также притока рабочей силы и капитала в экономики Кавказа начал ослабевать. Ожидается, что рост продолжит замедляться до 3,5% (на 0,1 п.п меньше февральского прогноза) в 2025 году, прежде чем вновь ускорится до 4,3% в 2026 году (без изменений).

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана рост ВВП ожидается на уровне 3,7% в 2025 году и 3,2% в 2026 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся. S&P Global ожидает рост на уровне 2% в год, Fitch Ratings - 3% в 2025 году и 2,4% в 2026 году, Moody’s - 2,5% ежегодно.

Международный валютный фонд 3,5% и 2,5% соответственно, а Всемирный банк ожидает в 2025 году экономический рост на уровне 2,6%, в 2026 году - 2,4%. Азиатский банк развития прогнозирует на уровне 3,4% и 3,3% соответственно, Нидерландская группа ING Group ожидает темпы роста ВВП на уровне 2,5% в 2025 году и 2,5% в 2026 году.

Источник: Report

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