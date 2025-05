Руководство ЕС «с нетерпением» ждет подписания мирного договора между Баку и Иреваном

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета Евросоюза Антониу Кошта поздравили лидеров Азербайджана и Армении с завершением согласования мирного договора.

Об этом говорится в публикации фон дер Ляйен на ее странице в социальной сети Х.

«Это важный шаг вперед. И мы с нетерпением ждем его скорейшего подписания», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

«ЕС готов инвестировать в региональную взаимосвязанность — и сблизить весь регион и приблизить его к нашему Союзу», - добавила она.

.@eucopresident and I congratulated the leaders of Armenia and Azerbaijan on the finalisation of the peace treaty.



It’s a major step forward. And we're looking forward to its swift signature.



The EU is ready to invest in regional connectivity – and bring the whole region… pic.twitter.com/bIVaCSCw8y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 16, 2025