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Двалишвили признан бойцом года UFC по версии премии ESPY 2025

First News Media13:43 - Сегодня
Двалишвили признан бойцом года UFC по версии премии ESPY 2025

Грузинский боец Мераб Двалишвили стал лауреатом премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC», сообщает Спорт-экспресс.

Также на награду были номинированы россиянин Ислам Махачев, южноафриканец Дрикус Дю Плесси, а также американка Кайла Харрисон.

В июне 2025 года 34-летний Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316. Грузин защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

В январе 2025 года Двалишвили одержал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.

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