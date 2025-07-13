ВСУ уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 45 млн. долларов

ВС Украины удалось уничтожить новейший зенитно-ракетный комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3".

Это сделали военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Как говорится в сообщении на странице подразделения, разведчики бригады "Черный лес" нашли и скорректировали огонь по очередной станции новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3".

Там добавили, что "Бук-М3" - является одним из ключевых компонентов противовоздушной обороны врага. Стоимость комплекса - примерно 45 миллионов долларов.

Источник: УНИАН