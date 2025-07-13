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Прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей

First News Media14:21 - Сегодня
Прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) провёл вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Также состоялся экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших подгруппы DT и TC.

Экзамены прошли в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже и ряде других городов: Шамкир, Агстафа, Газах, Сумгайыт, Абшерон, Шамаха, Мингячевир, Шеки, Загатала, Барда, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы и Хачмаз.

08:48

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по специальностям I и IV групп.

Кроме того, абитуриенты III группы, выбравшие одновременно подгруппы DT и TC, сдают экзамен по географии.

Экзамены начинаются в 10:00 и проходят в ряде городов и районов, включая Баку, Ханкенди, Нахчыван, Гянджу, Шамкир, Агстафу, Казах, Сумгайыт, Абшерон, Шамаху, Мингячевир, Шеки, Загаталу, Барду, Гёйчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкарань, Масаллы и Хачмаз. Вход на экзаменационную территорию завершился в 09:45 - участники, пришедшие позже этого времени, не будутдопущены.

С целью организации беспрепятственного входа абитуриентов, для разных групп были установлены различные временные интервалы прибытия, указанные в их пропускных листах. Рекомендуется прибывать строго в указанное время.

Абитуриентам необходимо иметь при себе следующие документы:

  • Пропускной лист;

  • Оригинал удостоверения личности:

a) для граждан Азербайджана (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

b) для иностранных граждан и лиц без гражданства - вид на жительство; для лиц со статусом беженца и их семей - удостоверение беженца.

Если в удостоверении личности отсутствует фотография, требуется предоставить справку из учебного заведения с приклеенной фотографией 3x4 см, заверенной печатью.

По всей стране для проведения экзаменов задействовано 144 здания и 2537 аудиторий. В организации экзаменов принимают участие 144 главных координатора, 396 руководителей экзамена, 3177 наблюдателей, 460 сотрудников пропускного режима и 144 представителя зданий.

В экзамене сегодня принимают участие 24 059 абитуриентов по I группе, 5 634 - по IV группе и 4 536 - по географии (подгруппы DT и TC III группы). Общее количество участников - 34 229 человек.

Среди них также 58 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с нарушением зрения, ДЦП, слуха и другими состояниями). Для этих участников предусмотрены отдельные аудитории, а для лиц с нарушением зрения на 81–100 % назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы специальные условия для перемещения участников с ограниченной подвижностью. Сопровождающие наблюдатели прошли специальную подготовку.

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