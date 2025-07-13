Российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области Украины

Российские войска продолжают попытки проникнуть на территорию Днепропетровской области Украины и уже вплотную приблизились к ее административной границе.

Об этом заявил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.

В то же время, по его словам, сейчас российских войск на территории области нет.

«В данный момент на территории Днепропетровской области враг не находится. Хотя бои вплотную приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся у административной границы», - отметил он.

Трегубов подчеркнул, что пока о захвате россиянами ни одной территории вблизи границы Днепропетровщины речь не идет.

В то же время он отметил, что отдельные диверсионные группы могут проникать на территорию области, но такая же ситуация возможна и на других участках границы, например, проникновение диверсантов в Волынскую область с территории Беларуси.