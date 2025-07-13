Эрдоган: Мы внимательно следим за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Согласно заявлению Управления по связям с при администрации президента Турции, в ходе беседы Эрдоган отметил, что с процессом «Турция без терроризма» был предпринят важный шаг к полному устранению терроризма как с повестки дня Турции, так и с повестки всего региона. Глава государства подчеркнул решимость Анкары и далее продолжать борьбу с проявлениями терроризма в регионе.

В свою очередь, Аль- Нахайян выразил уверенность, что инициатива «Турция без терроризма» внесет значительный вклад в обеспечение безопасности в регионе, и пожелал Турции успешного завершения этого процесса.

Кроме того, президент Эрдоган подчеркнул, что стратегическое партнерство между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами дает положительные результаты во всех сферах, и указал на большой потенциал двустороннего сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности и новых технологий.

Глава государства также отметил, что Турция внимательно следит за начавшимися в Абу-Даби мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией и продолжит поддерживать усилия по обеспечению стабильности на Южном Кавказе.