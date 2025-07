Рубио: Надеемся, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО

Надеемся, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместном заседании в Белом доме с участием президента Дональда Трампа.

.@SecRubio: "We've prevented and ended a war between India and Pakistan, NATO is now at 5% for the first time ever... a peace deal between the [DRC] and Rwanda, a 12-day war that ended with an American operation that we're the only country in the world that could have done,… pic.twitter.com/gG1GPtwyqJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 8, 2025