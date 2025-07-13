Маск потребовал от Трампа раскрыть информацию по делу Эпштейна

Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Он (Трамп - прим.) несколько раз сказал «Эпштейн» во время того призыва всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте материалы, как и обещали», - написал он в Х.

Это уже не первый случай, когда Маск призывает опубликовать информацию об этом деле. Он усомнился в том, что президенту США можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Годами, вновь и вновь всплывает тема Эпштейна", - отметил Трамп, добавив, что обсуждение этого дела "служит рекламой документов, составленных" бывшим президентом США Бараком Обамой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, бывшим главой Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми, бывшим главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Бреннаном, а также членами администрации экс-президента США Джо Байдена. "Они создали документы Эпштейна так же, как они создали лживое досье Хиллари Клинтон и бывшего агента службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 Кристофера Стила, которое они использовали против меня, а теперь мои так называемые друзья им подыгрывают", - изложил свою версию Трамп.