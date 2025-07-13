В Нахчыване дядя убил племянника - ОБНОВЛЕНО

В Шарурском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родственника.

Как сообщает Report, 13 июля в Шарурскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя данного района Ибрагима Абульфаз оглу Ибрагимова.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что житель села Юхары Хавуш Шарурского района И. Ибрагимов был умышленно убит в селе Ашагы Дашарх своим дядей и односельчанином Джабиром Ибрагим оглу Ибрагимовым, который нанес ему травмы куском железа во время спора о земельном участке.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Дж.Ибрагимов был задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие по делу продолжается.

14:40

В селе Дашарх Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики совершено убийство 34-летнего мужчины.

Как сообщает Report, в убийстве жителя села Йени Хавуш Ибрагимов Ибрагим Абульфаз оглу (1991 г.р.) подозревается его дядя Ибрагимов Сабир Ибрагим оглу (1971 г.р.).

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту начато расследование.