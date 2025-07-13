Установлено местонахождение пропавшей в Исмаиллы 40-летней женщины - ОБНОВЛЕНО

Установлено местонахождение пропавшей в Исмаиллы 40-летней Эльнары Керимовой.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД:

"Местонахождение женщины, пропавшей в Исмаиллы, было установлено сотрудниками полиции", - говорится в заявлении ведомства.

12 июля, 12:50

Жительница Исмаиллинского района Азербайджана, 39-летняя Эльнара Керимова, пропала без вести.

Как сообщает «Qafqazinfo» со ссылкой на МВД, 26 мая она вышла из дома и не вернулась, её местонахождение остаётся неизвестным.

По данным полиции, в день исчезновения на Эльнаре Керимовой была чёрная футболка, зелёные брюки и чёрная обувь. Её приметы: рост — 163 см, плотное телосложение, чёрные волосы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, просят обратиться по номеру службы «102» Министерства внутренних дел Азербайджана, а также в Исмаиллинский районный отдел полиции по телефонам: (020) 282-11-89 (городской) и 050-280-45-00 (мобильный).