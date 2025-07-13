 Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

First News Media16:00 - Сегодня
Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

К концу текущего года Азербайджан и Филиппины обсудят возможность упрощения визового режима.

Об этом Report сообщил посол-нерезидент Филиппин в Азербайджане Генри Дж. Бенсурто (Henry Bensurto).

Дипломат отметил, что двусторонние отношения были установлены не так давно, они находятся на хорошем уровне и он делает все возможное для их развития и укрепления:

"Упрощение визового обмена между нашими странами даст возможность совершать взаимные поездки не только нашим дипломатам, но и рядовым гражданам. Этот вопрос является частью продолжающихся переговоров с правительством Азербайджана. В связи с этим у нас намечены двусторонние консультации. Надеюсь, что в ходе обсуждений будет принято соответствующее решение в направлении упрощения получения виз между Азербайджаном и Филиппинами", - отметил Бенсурто.

Поделиться:
166

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

Политика

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Общество

Прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам ...

Общество

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

В мире

Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

СБУ ликвидировала киллеров, убившх по заданию ФСБ РФ украинского полковника в Киеве

Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку России в Украине

Лавров прибыл в Китай

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

В Сети появились редкие архивные кадры Хокумы Алиевой – ФОТО

В Армении ответили на данные Киева о расширении в стране военного присутствия России

Песков допустил пересмотр списка недружественных стран

КГА пояснил причины изменения в маршруте полетов «Азербайджанских авиалиний» над Арменией

Последние новости

Министерство обороны представило еженедельный обзор

Сегодня, 16:40

В Сальянском районе автомобиль упал в канал, погибли 3 человека

Сегодня, 16:20

Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

Сегодня, 16:00

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Сегодня, 15:40

Установлено местонахождение пропавшей в Исмаиллы 40-летней женщины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 15:02

В Нахчыване дядя убил племянника

Сегодня, 14:40

Прошли вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей

Сегодня, 14:21

Замглавы МИД Азербайджана принял участие в международном форуме в Хорватии - ФОТО

Сегодня, 14:02

Двалишвили признан бойцом года UFC по версии премии ESPY 2025

Сегодня, 13:43

СБУ ликвидировала киллеров, убившх по заданию ФСБ РФ украинского полковника в Киеве

Сегодня, 13:24

Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Сегодня, 13:05

Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку России в Украине

Сегодня, 12:45

Гражданин Узбекистана умер в санатории в Нафталане

Сегодня, 12:26

Продлен срок выбора специализаций в связи с поступлением в магистратуру

Сегодня, 12:07

Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

Сегодня, 11:48

Лавров прибыл в Китай

Сегодня, 11:29

Президент Ирана был ранен в результате удара Израиля - СМИ

Сегодня, 11:09

Трамп раскрыл причины напряжённости в отношениях с Маском

Сегодня, 10:50

Пожар в 26-этажном здании в Анкаре: 3 погибших, 27 пострадавших - ФОТО

Сегодня, 10:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45