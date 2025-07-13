Посол: Филиппины и Азербайджан обсудят упрощение визового вопроса

К концу текущего года Азербайджан и Филиппины обсудят возможность упрощения визового режима.

Об этом Report сообщил посол-нерезидент Филиппин в Азербайджане Генри Дж. Бенсурто (Henry Bensurto).

Дипломат отметил, что двусторонние отношения были установлены не так давно, они находятся на хорошем уровне и он делает все возможное для их развития и укрепления:

"Упрощение визового обмена между нашими странами даст возможность совершать взаимные поездки не только нашим дипломатам, но и рядовым гражданам. Этот вопрос является частью продолжающихся переговоров с правительством Азербайджана. В связи с этим у нас намечены двусторонние консультации. Надеюсь, что в ходе обсуждений будет принято соответствующее решение в направлении упрощения получения виз между Азербайджаном и Филиппинами", - отметил Бенсурто.