 Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

First News Media00:35 - Сегодня
Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

За последние 40 дней Азербайджанская Республика и её граждане победили во всех шести выборах, проведённых в рамках международных организаций, что является ярким свидетельством растущего доверия международного сообщества к Азербайджанской Республике.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В сообщении представлен следующий список выборов, проведённых в рамках международных организаций:

Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025–2029 годы);

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН (на 2025–2029 годы);

Комитет по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения ЮНЕСКО (на 2025–2029 годы);

Членство в Комитете по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей ООН (на 2026–2029 годы);

Председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде;

Пост Генерального секретаря Международной организации гражданской обороны.

Поделиться:
366

Актуально

Политика

Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных ...

Общество

Прошло очередное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных ...

Политика

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Политика

Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения, посвященной памяти жертв Сребреницы - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в очень конструктивной атмосфере - Предварительные итоги

Песков: Россия приветствует переговоры Армении и Азербайджана в ОАЭ

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Президент Турции: Азербайджан готов помочь в поставках природного газа Сирии

Последние новости

Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

Сегодня, 00:35

В Азербайджане женщина скончалась после инъекции

Сегодня, 00:00

Арестован Анар Абдуллаев, обвиняемый вместе с руководителем Центра мониторинга выборов и обучения демократии

11 / 07 / 2025, 23:40

В России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев

11 / 07 / 2025, 23:20

Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы «X»

11 / 07 / 2025, 23:02

США возобновили поставки оружия Украине - Зеленский

11 / 07 / 2025, 22:40

В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

11 / 07 / 2025, 22:20

Прошло очередное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях - ФОТО

11 / 07 / 2025, 22:00

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

11 / 07 / 2025, 21:40

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения, посвященной памяти жертв Сребреницы - ФОТО

11 / 07 / 2025, 21:20

Грузия хочет возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

11 / 07 / 2025, 21:00

В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов

11 / 07 / 2025, 20:40

Турал Гянджалиев: Самый успешный путь к миру - переговоры один на один без посредников

11 / 07 / 2025, 20:20

Трамп решил уволить более 1,3 тысяч дипломатов Госдепартамента

11 / 07 / 2025, 20:00

ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией

11 / 07 / 2025, 19:45

В Польше отреагировали на закрытие генконсульства в Калининграде - ОБНОВЛЕНО

11 / 07 / 2025, 19:30

Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

11 / 07 / 2025, 19:15

Состоялся международный форум «Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: технологии и человеческий потенциал»

11 / 07 / 2025, 19:01

Впервые из Лачина в Ирландию отправлено письмо по почте - ФОТО - ВИДЕО

11 / 07 / 2025, 18:45

Азербайджан представлен на Конференции по восстановлению Украины в Риме - ФОТО

11 / 07 / 2025, 18:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45