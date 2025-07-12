Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

За последние 40 дней Азербайджанская Республика и её граждане победили во всех шести выборах, проведённых в рамках международных организаций, что является ярким свидетельством растущего доверия международного сообщества к Азербайджанской Республике.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В сообщении представлен следующий список выборов, проведённых в рамках международных организаций:

Исполнительный совет Программы ООН по населенным пунктам (на 2025–2029 годы);

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ООН (на 2025–2029 годы);

Комитет по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения ЮНЕСКО (на 2025–2029 годы);

Членство в Комитете по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей ООН (на 2026–2029 годы);

Председательство в Комитете постоянных представителей Программы ООН по окружающей среде;

Пост Генерального секретаря Международной организации гражданской обороны.