 Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

First News Media12:18 - Сегодня
Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, 19 мая объявила о начале полномасштабной добычи на золотоносном месторождении Гилар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление компании.

“В настоящее время добыча ведется на Зоне 4. Сначала руда будет перерабатываться методом агитационного выщелачивания для извлечения золота в виде сплава Доре, затем - методом флотации для получения медного концентрата. Компания планирует добывать около 2 тыс. тонн руды в день”, - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что Гилар является важным активом в контексте перехода Anglo Asian Mining к производству меди среднего уровня.

Ожидается, что после постепенного наращивания объемов добыча на руднике достигнет 50–60 тыс. тонн руды в месяц.

“Мы рады сообщить о начале полномасштабной добычи на Гилар. С запасами более 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота, Гилар сыграет ключевую роль в нашей стратегии перехода к производству меди среднего уровня”, - заявил генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Везири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, добыча первой руды на Гилар началась в марте текущего года. Запасы Зоны 4 оцениваются в 2,4 млн тонн руды с содержанием меди 1,47% и золота 1,78 г/т. В целом, в 2025 году AAM рассчитывает добыть на Гиларе около 400 тыс. тонн руды.

Месторождение Гилар расположено на контрактной территории Гедабек, примерно в 7 км от перерабатывающего комплекса компании.

Согласно стандарту JORC, общие минеральные ресурсы месторождения оцениваются в 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота.

Согласно стратегическому плану развития, AAM намерена к 2029 году трансформироваться в многопрофильного производителя меди и золота среднего уровня. К этому времени медь станет основным продуктом компании, с прогнозируемым производством на уровне 50–55 тыс. тонн в медном эквиваленте в год. Компания планирует достичь этих показателей за счет ввода в эксплуатацию четырех новых рудников в период с 2025 по 2029 год - на месторождениях Зафар, Гилар, Хархар и Гарадаг.

Anglo Asian Mining осуществляет добычу драгоценных металлов на контрактных территориях Кедабек и Гоша. Контракт PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений.

Азербайджан, представляемый в контракте ЗАО "AzerGold", владеет 51%, доля AAM составляет 49%. На сегодняшний день компания владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

Поделиться:
107

Актуально

Общество

На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Общество

В Баку ожидается дождь, местами сильный ливень - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Хикмет Гаджиев поделился в соцсети публикациями о встречах в рамках визита в Иран ...

Общество

25-е издание проекта «Халг Аманаты» посвящено поэзии Южного Азербайджана - ФОТО

Экономика

Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

Азербайджанская нефть подорожала

США сняли санкции с операций Каспийского трубопроводного консорциума

Министр экономики принял участие в сессиях и встречах в рамках Ежегодного собрания ЕБРР - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Азербайджанская нефть подорожала

Global Finance выбрал Банк ABB лучшим банком года в стране!

Микаил Джаббаров провел ряд встреч в Лондоне - ФОТО

Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 10%

Последние новости

Умер посол Турции на Мальте

Сегодня, 12:49

Аннулирование результатов и отстранение от конкурса: ГЭЦ обратился к абитуриентам

Сегодня, 12:48

Когда родной язык преодолевает границы - ФОТО

Сегодня, 12:38

Парламент Ирана утвердит Договор о стратегическом партнерстве с РФ

Сегодня, 12:27

Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд

Сегодня, 12:26

Anglo Asian Mining начала полномасштабную добычу на золоторудном месторождении Гилар

Сегодня, 12:18

Европа не решит вопросы безопасности Армении, считает Роберт Кочарян

Сегодня, 12:17

Azercell официально сертифицирован как Great Place to Work®

Сегодня, 12:10

Пьяный мужчина разбил стекло автобуса в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

В Баку ожидается дождь, местами сильный ливень - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 11:03

Гусейн Гасанов хотел вывезти из России крупную сумму денег

Сегодня, 11:01

Турция отмечает 106-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы

Сегодня, 10:59

В Баку мужчина проглотил 9 ложек - ФОТО

Сегодня, 10:33

Виртуальные воры не дремлют: около 16 тыс. манатов похищено с карт азербайджанцев

Сегодня, 10:28

Азербайджанка покорила Эверест

Сегодня, 10:10

В Гёйчае пешеход погиб под колёсами двух автомобилей

Сегодня, 09:55

В Азербайджане несовершеннолетняя родила ребенка: возбуждено уголовное дело

Сегодня, 09:50

Трамп выразил поддержку Байдену в связи с обнаруженным раком

Сегодня, 09:45

Определились финалисты шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

Дуров отверг просьбу главы разведки Франции «заглушить» консерваторов Румынии

Сегодня, 09:35
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50