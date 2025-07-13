В Турции около 50 работников бумажной фабрики получили пищевое отравление
Около 50 работников бумажной фабрики в турецкой провинции Айдын на западе Турции обратились в больницы с подозрением на пищевое отравление.
Об этом сообщило агентство DHA.
"После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", - сообщает агентство.
Сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по данному факту.
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