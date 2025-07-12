В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

Арестован главный редактор турецкого журнала Leman Аслан Оздемир, опубликовавшего карикатуры на пророков Мухаммеда и Мусу.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", журналист был задержан в аэропорту по возвращении из Франции в Стамбул.

Сотрудники полиции доставили Оздемира прямо в стамбульский суд. Против главного редактора издания возбуждено уголовное дело по статье "возбуждение ненависти или вражды, разжигание межнациональной розни".

По решению суда, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.