В Москве зафиксировали самый жаркий июльский день за 122 года

В столице зафиксировали новый температурный максимум для 12 июля, превысивший рекорд 1903 года, когда воздух прогрелся до 34,5 градуса.

Рекорд температуры, установленный в Москве 122 года назад, был побит 12 июля, сообщает ТАСС..

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал: «Только что побит рекорд 122-летней давности: в 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, сейчас уже 34,6. Это характеристика экстремальной погоды».

По словам метеоролога, в ближайшие дни новых температурных рекордов не ожидается. Уже с воскресенья в Москве начнется постепенное понижение температуры.