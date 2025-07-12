Между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании - ФОТО

12 июля в рамках рабочего визита в нашу страну Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Правительством Сирийской Арабской Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Меморандум подписали министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.