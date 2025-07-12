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Филиппинская путешественница: Я стала свидетельницей масштабной работы, проводимой правительством Азербайджана

First News Media22:40 - 12 / 07 / 2025
Филиппинская путешественница: Я стала свидетельницей масштабной работы, проводимой правительством Азербайджана

Я стала свидетельницей масштабной работы, проводимой правительством Азербайджана с целью возвращения людей, потерявших свои дома, на их родные земли и вселения в их сердца уверенности в будущем.

Об этом в беседе с региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказала филиппинская путешественница Сезарин Жанетт Джордеро — участница поездки в Джебраил, член международного клуба всемирно известных путешественников Most Traveled People (MTP).

«Я впервые посещаю Азербайджан. Во время этой поездки я смогла увидеть следы прежних трагических событий, произошедших здесь, в том числе мины, представляющие угрозу для жизни людей.

Я счастлива, что стала свидетельницей масштабной работы, проводимой правительством Азербайджана, с целью вернуть надежду людям, лишившимся своих домов, и обеспечить их возвращение на родные земли. Сегодня Азербайджан стремится создать новую жизнь для людей, которым довелось пережить события, через которые ни один человек не должен проходить», — добавила она.

Отметим, что завершился визит представителей международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) в Карабах и Восточный Зангезур. Участники делегации следовали по маршруту Физули – Ходжавенд – Шуша – Ханкенди – Ходжалы – Агдам – Кяльбаджар – Лачин – Зангилан – Джебраил.

Делегацию, в состав которой входят путешественники из 15 стран, возглавлял основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили. Поездка международных путешественников создала прекрасную возможность для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках «черного туризма» и демонстрации масштабных восстановительно-созидательных работ.

За последние четыре года международные путешественники уже 13 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур по линии всемирно известных клубов путешественников. Нынешняя поездка является продолжением этого процесса и 14-м по счету посещением международными путешественниками освобожденных территорий.

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