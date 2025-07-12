В России школьник с молотком напал на двух девочек

В подмосковном Домодедово 16-летний подросток напал на двух девочек.

Подробности случившегося раскрывает Telegram-канал Baza.

Согласно информации, инцидент произошел в садовом товариществе "Пеленг".

Школьницы 13 и 16 лет катались на велосипеде в ближайшем лесу, когда на них напал незнакомец с молотком.

Одной из девочек удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Обеих госпитализировали, они находятся в отделении реанимации. Нападавшего удалось оперативно задержать, он признался в содеянном.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.