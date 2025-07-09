Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 июля

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает 1news.az, курс евро снизился на 0,3% - до 1,9911 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2% - до 2,1666 маната.