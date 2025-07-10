Подписано «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством ОАЭ»

Подписанное между Азербайджаном и ОАЭ Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве направлено на укрепление экономического сотрудничества, либерализацию и упрощение торговли.

В рамках делового визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, было подписано «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» (CEPA). Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зейуди.

Основной целью соглашения является укрепление экономического сотрудничества между сторонами, либерализация и упрощение торговли. Подписание Соглашения, направленного на диверсификацию экономики и повышение благосостояния в рамках стратегических отношений между Азербайджаном и ОАЭ, является важной вехой в двусторонних отношениях. Документ закладывает прочную основу для развития устойчивой, наукоемкой и инновационной экономики, способной отвечать решению будущих задач.

Подписание CEPA между двумя странами создаст новые возможности для развития сотрудничества в областях промышленности, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, финансов, логистики, туризма, строительства и других секторах. Соглашение будет способствовать укреплению цепочек поставок за счет увеличения взаимных инвестиционных потоков и расширения деятельности предпринимателей и малых и средних предприятий в глобальном масштабе.