 СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

First News Media22:00 - Сегодня
СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пока не принимает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, Уиткофф планирует прибыть в Доху только когда консультации выйдут на финальную стадию. Телеканал добавил, что палестинское движение ХАМАС в настоящий момент вносит поправки в пункты, касающиеся качества гуманитарной помощи, которая должна будет поступать в анклав по линии ООН.

Поделиться:
137

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Общество

MEDIA: Распространяемые от имени азербайджанских министров сообщения являются deep ...

Политика

Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ...

Политика

СМИ: Переговоры Сирии и Израиля состоятся в Баку сегодня - ОБНОВЛЕНО

В мире

СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

В Москве зафиксировали самый жаркий июльский день за 122 года

На карте мира появится новое государство - Новая Каледония

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Задержан племянник Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Маск объяснил, почему поменял мнение о Трампе

Песков допустил пересмотр списка недружественных стран

Названа предварительная причина самоубийства экс-главы Минтранса РФ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Филиппинская путешественница: Я стала свидетельницей масштабной работы, проводимой правительством Азербайджана

Сегодня, 22:40

В России школьник с молотком напал на двух девочек

Сегодня, 22:25

СМИ: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

Сегодня, 22:00

В Турции арестован главред издания, опубликовавшего карикатуры на пророков

Сегодня, 21:45

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 21:30

Месси проведёт прощальный матч за «Барселону»

Сегодня, 21:00

Двухлетний ребенок утонул в реке в Загатальском районе

Сегодня, 20:45

«Туфандаг» стал членом Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств

Сегодня, 20:20

MEDIA: Распространяемые от имени азербайджанских министров сообщения являются deep fake - ФОТО

Сегодня, 20:05

В Москве зафиксировали самый жаркий июльский день за 122 года

Сегодня, 19:55

Найден пропавший в Баку мужчина с ограниченными возможностями - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

Сегодня, 19:10

Еще в одном районе Азербайджана отменили проведение поминальных эхсан

Сегодня, 19:00

На карте мира появится новое государство - Новая Каледония

Сегодня, 18:45

Завершился визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:35

СМИ: Переговоры Сирии и Израиля состоятся в Баку сегодня - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:25

Президент Сирии на переходный период посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Сегодня, 18:10

В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие

Сегодня, 18:00

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС и Мексики

Сегодня, 17:30

25-летнюю индийскую теннисистку застрелил собственный отец

Сегодня, 17:15
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45