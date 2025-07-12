Премьер-министр Али Асадов встретился с министром энергетики Украины

12 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи было подчеркнуто значение последовательной поддержки, которую Азербайджан и Украина исторически оказывали территориальной целостности и суверенитету друг друга.

Было выражено удовлетворение развитием дружественных и партнерских отношений между двумя странами.

Было обращено внимание на значение состоявшегося сегодня в Баку заседания Межправительственной комиссии для расширения экономических связей по различным направлениям.

Была выражена благодарность Азербайджану за оказанную гуманитарную помощь народу Украины.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня азербайджано-украинских отношений, в том числе перспективы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, сельского хозяйства, гуманитарной и других областях.