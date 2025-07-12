MEDIA: Распространяемые от имени азербайджанских министров сообщения являются deep fake - ФОТО

В ряде аккаунтов в социальных сетях от имени министра обороны и министра иностранных дел Азербайджана было распространено якобы заявление о якобы сбитом белорусском самолете в воздушном пространстве России.

Эти кадры, созданные с использованием технологии deep fake, не отражают действительность.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа (MEDIA).

В заявлении отмечается, что эти поддельные видеоматериалы, созданные с применением искусственного интеллекта, являются грубым примером информационной манипуляции, направленной на введение общественности в заблуждение:

"Призываем доверять только информации, поступающей из официальных источников, и получать сведения, отражающие официальную позицию государства, через национальные информационные агентства и другие профессиональные СМИ. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных деятелей быть принципиальными в таких ситуациях и сохранять бдительность в условиях стремительного распространения фейковых кампаний и контента, созданного с помощью deep fake-технологий".