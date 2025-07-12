Итальянский мафиозный главарь задержан в Колумбии

Главаря действовавшей в Латинской Америке итальянской мафиозной группировки ндрангета задержали на территории Колумбии в рамках международной операции.

Об этом рассказал в соцсети X президент страны Густаво Петро.

«‎Национальная полиция Колумбии 11 июля 2025 года задержала в Боготе в рамках международной операции властей Великобритании, Италии и Европола Джузеппе Палермо, также известного как Пепе, основного главаря итальянской мафии ндрангета и координатора трафика кокаина из Колумбии, Эквадора и Перу», — написал глава государства.

По словам Петро, Палермо в розыске в 196 странах. Вместе с ним задержали еще 21 преступника.

Источник: Gazeta.ru