В Баку состоялось заседание азербайджанско-украинской межправительственной комиссии - ФОТО

В Баку состоялось 13-е заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве энергетики, перед началом заседания состоялась встреча сопредседателей комиссии — министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения основаны на взаимном доверии и эффективном партнерстве. Была выражена благодарность Азербайджану за постоянную гуманитарную поддержку Украине. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных сферах.

На заседании комиссии, прошедшем в гибридном формате, были обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли и промышленности, энергетики, транспорта и информационно-коммуникационных технологий, науки и образования, культуры.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что принятие Плана действий в рамках комиссии выведет сотрудничество между странами на новый этап, будет способствовать более широкому использованию существующего потенциала в таких перспективных областях, как энергетика, полезные ископаемые, сельское хозяйство, а также в промышленных парках и свободных экономических зонах.

Сопредседатель комиссии с украинской стороны, министр энергетики Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, что обе страны объединяют крепкие исторические связи, взаимное уважение, региональное сотрудничество и общие взгляды на устойчивое развитие.

«Украина придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном. Азербайджан был одной из первых стран, оказавших поддержку Украине энергетическим оборудованием, и эта поддержка сыграла жизненно важную роль для нас. Мы верим, что нынешнее заседание позволит определить новые совместные инициативы, которые укрепят основы долгосрочного партнерства между нашими странами», — добавил министр.

По итогам обсуждений был подписан Протокол заседания межправительственной комиссии. Принято решение о проведении 14-го заседания комиссии в Киеве.