«Туфандаг» стал членом Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств

В рамках проходящего сегодня саммита новым членам Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств будут вручены сертификаты.

От Азербайджана новым членом союза был избран Зимне-летний туристический и оздоровительный комплекс «Туфандаг». Расширение совместного сотрудничества послужит толчком к формированию в будущем совместных туристических проектов и повышению конкурентоспособности на международном рынке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Рустам Наджафов в ходе первого саммита Союза, проходящего в Туристическом центре «Шахдаг».

Председатель Союза отметил, что саммит нацелен на обмен общими культурными, историческими и географическими связями между горнолыжными курортами тюркоязычных государств, стимулирование взаимного развития горного и зимнего туризма, достижение устойчивого экономического роста в сфере зимнего и летнего туризма, а также на установление совместных кооперационных связей и содействие в продвижении горных курортов, входящих в союз. Наряду с этим, среди приоритетных задач – вклад в развитие лыжного туризма среди тюркоязычных государств, обмен опытом, повышение привлекательности и конкурентоспособности тюркских стран в данной сфере.