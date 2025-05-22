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Азербайджан примет Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития - ФОТО

First News Media18:30 - Сегодня
Азербайджан примет Ежегодное собрание Группы Исламского банка развития - ФОТО

В Алжире состоялась церемония передачи Азербайджану права на проведение Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР) в 2026 году.

В 2026 году Ежегодное собрание Группы ИБР пройдет в Азербайджане. Председательство в Совете управляющих Группы ИБР передано министру экономики Микаилу Джаббарову.

В этой связи, в рамках Ежегодного собрания ИБР в Алжире, состоялась официальная церемония передачи статуса принимающей стороны.

В своем выступлении министр экономики, управляющий от Азербайджана в Исламском банке развития Микаил Джаббаров выразил благодарность Группе ИБР и странам-участникам за оказанное нашей стране высокое доверие. Было отмечено, что в 2010 году Азербайджан уже успешно принимал 35-е Ежегодное собрание ИБР. Повторное проведение столь престижного мероприятия еще раз подтверждает приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, общим ценностям и целям стран-членов. Проведение собрания послужит укреплению партнерства Азербайджана с исламскими финансовыми институтами и придаст импульс устойчивому экономическому развитию.

Было подчеркнуто, что Азербайджан эффективно сотрудничает с ИБР, на сегодняшний день реализованы совместные проекты в областях энергетики, водоснабжения, инфраструктуры, градостроительства и других направлениях на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Особо отмечена значимость проекта по строительству ирригационного канала от водохранилища «Гыз галасы», который планируется реализовать совместно с Банком на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках Ежегодного собрания, в следующем году в Азербайджане будут проведены 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих ИБР, 22-я Генеральная ассамблея Международной исламской корпорации по торговле и финансам (ITFC), 33-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), 26-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) и 19-е Ежегодное заседание Генеральной ассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD).

На мероприятии подписан Меморандум о взаимопонимании, содержащий условия для проведения Ежегодного собрания Группы ИБР, которое состоится в Азербайджане. Документ определяет рамки сотрудничества для эффективного планирования и организации Ежегодного собрания Группы ИБР в Баку в 2026 году.

Отметим, что Исламский банк развития основан в 1973 году, его штаб-квартира находится в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия). В состав Группы ИБР, предоставляющего финансирование в различных областях экономики, входят сам Банк, Международная исламская корпорация по торговле и финансам (ITFC), Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) и Фонд исламской солидарности в целях развития (ISFD). Членами Банка являются 57 государств. Азербайджан является членом Банка с 1992 года.

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