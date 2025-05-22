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Экономика

В закон «О прожиточном минимуме» вносятся изменения

Феликс Вишневецкий11:11 - Сегодня
В закон «О прожиточном минимуме» вносятся изменения

Проект был обсужден в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно новым изменениям, наряду с медицинскими и образовательными учреждениями будут утверждены новые нормы питания и для лиц, находящихся в учреждениях социальной сферы. Действующее законодательство не предусматривает утверждение норм для таких учреждений, что институционально не позволяло им в полной мере воспользоваться этой возможностью. Новые изменения устранят этот пробел».

В.Байрамов отмечает, что одновременно ожидается, что в этом году будет определён и утверждён новый состав минимальной потребительской корзины, последний раз утверждённой 11 лет назад - это также осуществляется в соответствии с требованиями статьи 3.2 упомянутого закона.

«Определение нового состава минимальной потребительской корзины позволит учесть расходы, возникшие за период с момента последнего утверждения. Формирование обновлённого состава потребительской корзины создаст условия для дальнейшего повышения прожиточного минимума, который на данный момент составляет 285 манатов. Это особенно важно с точки зрения усиления социальной защиты наших граждан, которые наиболее нуждаются в поддержке», - подытоживает депутат.

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