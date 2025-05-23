Президентство на саммите Международного транспортного форума перешло к Азербайджану

В Лейпциге завершился саммит «Международный транспортный форум 2025».

Как говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта, нашу страну на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым. В саммите приняли участие свыше 1200 делегатов из более чем 80 стран.

Мероприятие было посвящено теме «Устойчивость транспорта к глобальным шокам». Участники обсудили способы обеспечения устойчивости транспортных систем перед лицом вызовов, создаваемых разрушительными факторами, такими как стихийные бедствия, пандемии, киберугрозы и геополитические кризисы.

Заместитель министра Рахман Гумматов, выступая на заседании Совета министров транспорта, представил шаги, предпринятые Азербайджаном для создания транспортных систем, устойчивых к глобальным шокам. Он предоставил информацию о цифровизации городской инфраструктуры, в том числе о реализованном проекте «Цифровой двойник», а также о проделанной работе по развитию экологичных и устойчивых транспортных систем. Заместитель министра также подчеркнул активное участие Азербайджана в региональных транспортных проектах и важность международного сотрудничества в этой сфере. Он отметил, что в рамках работ по постконфликтному восстановлению в Карабахском регионе были вложены крупные инвестиции в строительство современных автомагистралей, аэропортов, реконструкцию городской инфраструктуры. Это имеет большое значение с точки зрения возрождения региона и восстановления транспортных связей.

На мероприятии президентство в саммите Международного транспортного форума 2025-2026 годов перешло от Чили к Азербайджану. Азербайджан был избран на этот пост в 2023 году единогласным решением государств-членов и впервые принял на себя президентские полномочия.

«Для Азербайджана это президентство - не просто задача, а продолжение наших более широких усилий по продвижению более инновационных, более экологичных и взаимосвязанных транспортных систем. Мы знаем, что транспорт - это не просто инфраструктура, а инструмент экономического развития, регионального сотрудничества и социальной интеграции», - заявил заместитель министра Рахман Гумматов на министерской пресс-конференции.

В рамках саммита он также провел встречи с делегациями ряда стран. В ходе них состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам сотрудничества.

В рамках саммита также была организована выставка, на которой партнеры Международного транспортного форума представили свою продукцию, услуги и инновационные инициативы. Здесь же был представлен стенд Министерства цифрового развития и транспорта. Его осмотрели генеральный секретарь Международного транспортного форума Юнг Та Ким, министры и главы делегаций, участвовавшие в саммите. Посетителям была предоставлена подробная информация о достижениях Азербайджана в сфере транспорта.

Отметим, что Международный транспортный форум насчитывает 69 членов. Азербайджанская Республика является полноправным членом этой организации с 1998 года. Этот саммит, который регулярно проводится с 2008 года, играет важную роль в формировании глобальной транспортной политики.