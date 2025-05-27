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Азербайджан владеет 66 объектами госсобственности за рубежом

First News Media10:45 - Сегодня
Азербайджан владеет 66 объектами госсобственности за рубежом

Из 9 547 объектов и 25 859,15 тыс. кв. м земельных участков, находящихся в распоряжении Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики, в 2024 году приватизировано 33 объекта и 255,35 тыс. кв. м (1%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту «Об исполнении государственного бюджета на 2024 год».

В целом, на начало этого года в распоряжении Госслужбы находятся государственные предприятия и объекты с балансовой стоимостью основных средств 430 млн манатов, акции 73 акционерных обществ с уставным капиталом 135,6 млн манатов на сумму 115,3 млн манатов, государственные доли стоимостью 8,9 млн манатов в уставном капитале 26 совместных предприятий, созданных с участием госпредприятий, а также 66 объектов госсобственности Азербайджана за рубежом с балансовой стоимостью основных средств 372,5 млн манатов.

Из них на приватизацию акций 73 акционерных обществ на сумму 115,3 млн манатов и долей 15 совместных предприятий на сумму 1,4 млн манатов ограничения не наложены.

Акционерные общества, созданные в процессе приватизации, акции которых полностью или частично принадлежат государству, в прошлом году выплатили дивиденды в размере 0,1 млн манатов.

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