Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Мерц подтвердил, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по российской территории.

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», - сказал представитель Кремля.

26 мая Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция.

Источник: ТАСС