 Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле

First News Media17:45 - Сегодня
Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца по дальнобойному оружию лишь провоцируют продолжение конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Мерц подтвердил, что при поставках оружия Киеву больше нет ограничений на дальность нанесения ударов по российской территории.

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», - сказал представитель Кремля.

26 мая Мерц заявил, что Германия снимает всякие ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляют Киеву Берлин и его союзники. По словам политика, аналогичное решение приняли Великобритания и Франция.

Источник: ТАСС

Поделиться:
197

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана присутствовали на ...

Политика

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили развитие военно-технического ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в ...

Политика

Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

В мире

Нетаньяху заявил о ликвидации лидера ХАМАС в Газе

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле

Зеленский: Украина так и не получила обещанного Россией меморандума

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Землетрясение у побережья Турции: В Эгейском море зафиксированы сильные толчки

Администрация Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов

Каллас призвала к «сильнейшему давлению» на Россию

В Таиланде три человека погибли из-за падения полицейского вертолета

Последние новости

Нетаньяху заявил о ликвидации лидера ХАМАС в Газе

Сегодня, 20:20

В Баку прошел велопробег, посвященный Дню независимости - ФОТО

Сегодня, 20:00

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Сегодня, 19:40

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили развитие военно-технического сотрудничества двух стран

Сегодня, 19:33

Мухаммад Шахбаз Шариф: Наши флаги всегда будут развеваться вместе

Сегодня, 19:30

Премьер-министр Пакистана: Один из прекрасных моментов нашей истории - это сплочение трех братских стран

Сегодня, 19:26

Aqua Tigers Circus – главное цирковое событие этого лета на сцене Circus Sea Breeze!

Сегодня, 19:15

Хакан Фидан поздравил Азербайджан

Сегодня, 19:00

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в прогулочной зоне в городе Лачин - ФОТО

Сегодня, 18:40

Смертельный инцидент в бакинском магазине: двое погибших

Сегодня, 18:28

Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

Сегодня, 18:10

Трамп: США поддерживают прочный мир между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 18:06

Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Сегодня, 18:03

Президент Эрдоган: Факел свободы, зажженный в 1918 году, ярко освещает путь Азербайджана

Сегодня, 17:50

Мерц провоцирует продолжение войны, заявляют в Кремле

Сегодня, 17:45

В Карсе отметили День независимости Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 17:42

Президент Азербайджана: Уверен, что месседжи, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению

Сегодня, 17:34

Араз Мусаев, уволенный за угрозы журналистам, застрелен в Турции - ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Зеленский: Украина так и не получила обещанного Россией меморандума

Сегодня, 17:29

Президент: Образование Азербайджанской Демократической Республики было большим историческим событием

Сегодня, 17:24
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50