Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева и Азербайджан с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости.

«Я искренне поздравляю Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с Днем независимости.

Сила ваших традиций, достоинство, единство и глубокое уважение ко всем поколениям, которые формировали страну и отстаивали ее независимость, действительно вдохновляют. Украина с вами.

Желаю Азербайджану мира, дальнейшего развития и процветания», - говорится в публикации украинского лидера на его странице в социальной сети Х.

I sincerely congratulate President Ilham Aliyev @presidentaz and the brotherly people of Azerbaijan on Independence Day.



The strength of your traditions, dignity, unity, and deep respect for all generations, who have shaped the country and defended its independence, truly… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2025