Президент Турции: Азербайджан готов помочь в поставках природного газа Сирии

Азербайджан готов помочь в поставках природного газа Сирии.

Как передаёт AПA, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после визита в Азербайджан.

По его словам, об этом ему сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В ходе встречи мой брат Ильхам Алиев заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку в вопросе природного газа для Сирии. То, что Ильхам Алиев выразил такую позицию, имеет большое значение. Потому что на сегодняшний день самой острой проблемой Сирии является природный газ. Природный газ необходим для получения энергии. Сейчас существуют серьёзные проблемы с энергоснабжением. Мы тоже стараемся помогать с энергией до определённого уровня. Но услышав эту радостную новость от Ильхама Алиева, я действительно почувствовал удовлетворение. По приезду сообщу об этом министру энергетики Турции. Он в свою очередь проинформирует об этом Шара (лидера Сирии – ред.). Мы намерены объединить наши усилия, и действовать вместе", - отметил турецкий лидер.