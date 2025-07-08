Хикмет Гаджиев о нормализации азербайджано-армянских отношений: «Элементы военной конфронтации - полностью вне какой-либо повестки»

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny коснулся нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«В первую очередь я хочу подчеркнуть, что мир между Арменией и Азербайджаном уже есть. Война ведь закончилась. Когда вы смотрите на наши границы, везде видите покой и стабильность. Я бы даже сказал, что в регионе наступил новый статус-кво, основанный на законности и легитимности», - заявил Хикмет Гаджиев.

«К сожалению, предыдущее состояние исходило из самого факта армянской военной оккупации азербайджанских территорий. Но мы уже оставили этот этап в прошлом. Вместо этого мы смотрим в будущее. Мы договорились о тексте мирного соглашения. <...> У вас может быть мир на бумаге, но ситуация на месте иногда совершенно иная», - добавил он.

«Сейчас у нас как раз наоборот. На месте мир, армяно-азербайджанская граница стабильна, Карабах уже не тема повестки. Солдаты армянских оккупационных сил полностью отошли со всех азербайджанских территорий. Но для того, чтобы мирное соглашение окончательно вступило в силу, нужен еще последний шаг.

Мы ожидаем, что Армения изменит текст своей конституции, которая все еще содержит пункты о территориальных претензиях к Азербайджану. В любом случае, хорошо то, что мы поддерживаем с армянами двусторонний канал коммуникации. О проблемных вопросах мы говорим с ними совершенно открыто, без какого-либо посредничества. И в повестке наших разговоров вы найдете действительно очень важные главы.

Ключевым при этом является тот факт, что элементы военной конфронтации остаются полностью вне какой-либо повестки. Да, между нами сохраняется спор. Но споры между соседними странами иногда совершенно нормальны. Ведь мы видим это и между некоторыми странами-членами ЕС. Но для решения споров у нас есть дипломатия и диалог. И нам удалось перевести отношения с Армений от военной конфронтации к спору. Я думаю, что это хороший знак», - сказал Хикмет Гаджиев.